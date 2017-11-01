Ризван Уциев: "Не снимаем с себя ответственность за отставку Кононова"

Капитан "Ахмата" Ризван Уциев сказал, что ему нравилось работать под руководством Олега Кононова, который подал в отставку с поста главного тренера после матча 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1). Защитник грозненцев убежден, что команда должна выступать лучше, чем ей это удавалось в первой части сезона.

После 15 туров "Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. В 16-м туре грзненцы 4 ноября дома сыграют с "Ростовом".

– Весь коллектив тепло принял Олега Георгиевича, когда его назначили главным тренером, – цитирует официальный сайт "Ахмата" Уциева. – Могу однозначно заявить: с ним было интересно работать, тренировки были отличные и дисциплина на высшем уровне. Вот читаю иногда, и не могу согласиться с теми, кто говорит о его мягком характере и тд. Взгляд со стороны – обманчивое мнение. Олег Георгиевич, требовательный тренер – где надо проявит жесткость, где надо успокоит, подскажет. Мы видели, как он переживает. Он работал душой. Тяжело объяснить, да и нет объяснения, почему мы в нескольких матчах пропускали, едва забив. Олег Георгиевич имел полную поддержку со стороны руководства, в коллективе хорошая атмосфера. Тяжело было расставаться, но он принял такое решение. Мы, футболисты, сожалеем, что только такое короткое время довелось работать вместе с прекрасным человеком и хорошим тренером, и не снимаем с себя ответственность за отставку. В моей карьере он один из лучших тренеров, с кем довелось работать.

– Впереди ответственная игра с "Ростовом"...

– Готовимся, тренируемся под руководством Михаила Михайловича (Галактионова – Прим. "СЭ"). Полоса невезения обязательно пройдет. Имея такую поддержку со стороны главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова просто обязаны выступать лучше. Наши болельщики отличались тем, что всегда оставались с командой. Мы исправим ситуацию, это наш долг.