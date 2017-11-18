Ризван Уциев: "Какая неприязнь? Все же друг друга знают!"

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев назвал закономерным итог матча 17-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1). Также он отметил, что не знает, нужно ли было назначать пенальти за фол на Тони Шуньиче.

– В первом тайме мы были лучше, – начал Уциев. – Во втором же "Динамо" поднажало. Мы чуть-чуть подсели. Сложно сказать, были ли мы сильнее. Наверное, ничья закономерна. Будем двигаться дальше.

– Очень жесткая игра была, много стыков. Неприязнь была какая-то?

– Нет. Вроде все друг друга знают. Просто и они хотели набрать очки и мы. Нам судья давал бороться. Все нормально.

– На 54-й минуте Семенов придерживал Шуньича. Там был пенальти?

– Честно говоря, не видел эпизода. Не готов ответить. (Ярослав СУСОВ)