16:36 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Ризван Уциев: "Хотели победить "Локомотив", не пытались отсидеться и сыграть вничью"

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Капитан "Ахмата" Ризван Уциев после матча 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0-0) отметил, что команда хотела победить. Однако, по его словам, результат справедлив. 

- Мы готовились к сложной игре, так оно и получилось. Знали, что "Локомотив" будет играть только на победу, отдавая все силы для этого, - цитирует Уциева официальный сайт "Ахмата". - У нас тоже мотивация, поэтому настрой был с нашей стороны таким же. Мы тоже хотели победить, не пытались отсидеться и сыграть вничью. Думаю, игра была как качели, в итоге счет закономерный, обе команды заслужили очки. Тяжелый поединок отнимает много сил, и сегодня у нас были восстановительные мероприятия. Тренерский штаб принял верное решение остаться в Москве и готовиться к матчу со "Спартаком", который уже через несколько дней,  и перелеты были бы лишними.

Дополнительная информация

http://www.fc-akhmat.ru/page/9556

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 23-й тур: из марта в апрель
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ymovan

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