Ризван Уциев: "Хотели победить "Локомотив", не пытались отсидеться и сыграть вничью"

Капитан "Ахмата" Ризван Уциев после матча 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0-0) отметил, что команда хотела победить. Однако, по его словам, результат справедлив.

- Мы готовились к сложной игре, так оно и получилось. Знали, что "Локомотив" будет играть только на победу, отдавая все силы для этого, - цитирует Уциева официальный сайт "Ахмата". - У нас тоже мотивация, поэтому настрой был с нашей стороны таким же. Мы тоже хотели победить, не пытались отсидеться и сыграть вничью. Думаю, игра была как качели, в итоге счет закономерный, обе команды заслужили очки. Тяжелый поединок отнимает много сил, и сегодня у нас были восстановительные мероприятия. Тренерский штаб принял верное решение остаться в Москве и готовиться к матчу со "Спартаком", который уже через несколько дней, и перелеты были бы лишними.