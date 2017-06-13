Ринат Дасаев: "60 лет - еще не предел для меня"

Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев, которому сегодня исполнилось 60 лет, отметил, что не чувствует свой возраст. Он также добавил, что президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил его на матч открытия Кубка конфедераций-2017 между Россией и Новой Зеландией.

Дасаев защищал цвета "Спартака" с 1978 по 1988 год, дважды стал чемпионом СССР, а с 2013 года работает в штабе дубля красно-белых тренером вратарей.

– Мало чувствую свой возраст, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Дасаева. – Нахожусь в хорошей форме, мне помогает то, что я играю за ветеранов и сам тренируюсь. Я считаю, что эта цифра еще не предел для меня.

Буду ли на Кубке конфедераций? Инфантино пригласил меня 17-го числа на открытие в Санкт-Петербург, когда будет играть наша сборная с Новой Зеландией.

Очень рад, что "Спартак" стал чемпионом, он порадовал и нас, и болельщиков, и всех любителей футбола, наверное. Это заслуженная победа, и мы гордимся ею.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //

Где и как купить билеты на Кубок конфедераций