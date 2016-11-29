Ринат Билялетдинов: "Зимний перерыв для "Спартака" будет очень некстати"

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов подчеркнул в интервью "Известиям", что перерыв в чемпионате может пойти не на пользу нынешнему лидеру премьер-лиги "Спартаку". Красно-белые занимают первое место, опережая "Зенит" на шесть очков.

– Конечно, "Спартак" сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя – "Зенита", – сказал Билялетдинов. – Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура "Спартак" будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати.