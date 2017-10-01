Ринат Билялетдинов: "Я не узнаю Азмуна"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что у казанцев нет хороших игроков в нападении. Команда не смогла забить в четвертом матче подряд, проиграв их со счетом 0:1.

– Продажа Жонатаса может стать роковой?

– Может быть. Не могу сказать, что Жонатас был хорош внизу. Но вот зацепиться за мяч он умел здорово. В любом случае, "Рубину" не хватает исполнителей, которые могут быстро принять острое решение впереди, способны комбинировать, которые могут вскрыть эшелонированную оборону, откликаться на тонкие пасы.

– Азмун, по идее, и создан для такого футбола.

– С Азмуном надо разбираться внутри команды! Вот не чувствуется в нем какой-то внутренней энергетики. То ли он выхолощен эмоционально и физически прошлым сезоном? То ли он себя не очень хорошо чувствует? Надо у врачей спрашивать.

– В общем, сейчас он не живчик?

– Нет. Я его просто не узнаю! Он даже не похож на того Азмуна, который был у меня в "Рубине". Может быть, в сборной у него что-то произошло. Пропала взрывная реакция! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова