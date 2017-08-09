Ринат Билялетдинов: "Возможно, Сигурдссону предназначено стать в "Рубине" новым Навасом"

Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что казанцы видят в экс-защитнике "Краснодара" Рагнаре Сигурдссоне замену Сесару Навасу, который с 2009 по 2015 году успешно выступал в клубе. По его словам, исландец обязательно усилит команду.

– Рагнар, безусловно, усилит "Рубин" — это отличный трансфер для казанцев, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – Исландец — хороший рослый защитник высокого уровня. Возможно, именно ему и предназначено стать в казанском клубе новым Сесаром Навасом. Переход Сигурдссона говорит о том, что Наваса ждать в Казани уже не стоит.