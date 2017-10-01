Ринат Билялетдинов: "Возможно, "Рубин" и прорвет"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что казанцы еще могут улучшить свои позиции в турнирной таблице чемпионата России. По его словам, команде Курбана Бердыева нужно не дергаться.

– На что тогда может претендовать "Рубин" в этом сезоне?

– Потеряно, конечно, многовато, хотя еще первый круг не закончился. Но тот же "Амкар" взял и поднялся. И я не сомневался в прогрессе пермяков.

– Почему?

– Настолько упертая команда, готовая в любой момент взорваться. Что касается "Рубина", то у игроков есть опыт, грамотный тренер, умеющий побеждать. Может быть, казанцев и прорвет?! Главное – не дергаться и чтобы никто внутри и снаружи команду не раскачивал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова