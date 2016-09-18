Ринат Билялетдинов: "Верю: "Локомотив" вернется в чемпионскую гонку"

Экс-главный тренер "Рубина" и бывший наставник молодежного состава "Локомотива" Ринат Билялетдинов выразил мнение, что зарабатывать очки красно-зеленым проще в выездных матчах. Вчера подопечные Юрия Семина в матче 7-го тура чемпионата России дома проиграли "Уфе" – 0:1.

– Во встрече с "Уфой" "Локо" не смог реализовать пенальти – это, конечно, мощная психологическая помощь сопернику. А гол в свои ворота – настоящий несчастный случай, – заметил Билялетдинов. – Железнодорожникам предстоит много работать, в том числе – над улучшением атаки. Ведь преимущество на поле – это еще не забитые голы и очки. Для одних футболистов требуется расширение возможностей, а для кого-то, наоборот, концентрация на одной позиции. В команде есть, кому забивать, и кому отдавать пасы.

Семин видит все слабые места и будет их устранять. Процесс требует времени. Думаю, "Локомотиву" проще будет добывать очки на выезде, нежели дома.

Иногда из поражения можно извлечь гораздо больше пользы, чем из удачно завершившегося матча. Тем и хорош футбол, что многие вещи в нем непредсказуемы. Пока не сыгран даже первый круг. Я верю, что "Локомотив" присоединится к чемпионской гонке. У команды опытный тренер, хорошие игроки и огромное желание – а, значит, все получится. (Любовь КОНЯЕВА)