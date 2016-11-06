Ринат Билялетдинов: "В игре с "Анжи" фортуна была на стороне "Локо". Не всегда же должно присутствовать невезение"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказал мнение, что быстрые голы москвичей в матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) не позволили гостям вернуться в игру. Также специалист отметил вклад нападающего Майкона в итоговый результат.

– Многие не ожидали такого развития событий. За первые пять минут Майкон отправил два мяча в ворота соперника...

– Быстрые голы – важный фактор. Крайне редко получается забить в первую пятиминутку два мяча. Иногда быстрые голы расхолаживают команду, меняют настрой, тактические игровые замыслы. В данном случае они диктовали запас прочности и позволили команде выступать на других скоростях: где-то сбавить темп, а где-то напротив – провести быструю контратаку. Важно, что в действиях появляется элемент раскованности. Хотя 2:0 довольно скользкий счет и нужно держать ухо востро. Но такое преимущество наносит сильный удар по сопернику.

– Кто из игроков запомнился больше остальных?

– Автор двух голов всегда запоминается больше всех. Даже если футболист находится всю встречу в тени, а на 90-й минуте забивает победный гол, он станет лучшим в матче. Майкон сыграл в атаке и это сработало!

– В прошедшей встрече "Локомотив" был настолько силен, или "Анжи" настолько слаб?

– И того, и другого было понемногу. Первые голы обескуражили и расстроили "Анжи". Состояние переоценки ситуации сказалось на футболистах. После двойного удара сложно вновь войти в игру. Хотя, попытки все – таки были. Но фортуна оказалась на стороне железнодорожников. Не всегда же должно присутствовать невезение. (Любовь КОНЯЕВА)