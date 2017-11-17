Ринат Билялетдинов: "У Семина отсутствовали все ведущие игроки, "Локо" будет тяжело с "Анжи"

Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что железнодорожникам предстоит сложная игра против "Анжи" в 17-м туре чемпионата России. По его словам, махачкалинская команда вышла из кризиса и находится на эмоциональном подъеме.

– Для "Локомотива" это будет очень сложная игра, – приводят "Известия" слова Билялетдионова. — Играть матчи, после того как с десяток твоих футболистов на две недели выпадали из тренировочного процесса, крайне сложно. Все ключевые игроки Семина отсутствовали. И Миранчуки, и Фернандеш были в сборных. А Фарфану вообще пришлось летать через всю планету — из России в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в Перу, из Перу в Россию. В каком состоянии он приедет в Махачкалу после тяжелейшего отборочного матча, который стал одним из главных в его карьере, непонятно.

"Анжи" - это уже не те мальчики для битья, которые в августе со счетом 0:6 проигрывали "Рубину". Команда сейчас на эмоциональном подъеме и явно будет пытаться развить последние успехи. "Анжи" имеет хорошие шансы отобрать очки у "Локомотива".