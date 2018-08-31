Ринат Билялетдинов: "У "Рубина" больше половины команды имеют ростовское прошлое, поэтому матч будет принципиальным"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что матч 6-го тура чемпионата России против "Ростова"​ будет принципиальным для казанцев. По его мнению, встреча получится интересной.

– У "Рубина" больше половины команды имеют ростовское прошлое, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Можно человек девять переодеть в футболки "Ростова". С этой точки зрения игра, конечно, будет принципиальной. Но, с другой стороны, этот город очень многое дал нынешним игрокам "Рубина", а футболисты не меньше отдали Ростову. Поэтому, наверное, у игроков не должно быть чрезмерной агрессии к бывшему клубу, но в любом случаем матч точно будет интересным.