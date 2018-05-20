Ринат Билялетдинов: "У "Анжи" есть шансы отыграть три мяча"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов заявил, что у "Анжи" есть шансы отыграться во втором стыковом матче против "Енисея" за право участвовать в сезоне-2018/19 чемпионата России. Однако специалист отметил, что, в целом, прогнозы давать трудно.

В первом стыковом матче "Енисей" обыграл "Ахмат" со счетом 3:0. Вторая встреча состоится 20 мая, начало – в 21.00 по московскому времени.

– Конечно же, у "Анжи" есть шансы отыграть три мяча, – цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. – Команде надо атаковать с первых минут и искать счастье у чужих ворот. Думаю, что "Енисею" будет непросто сохранить свое преимущество. Мы знаем случаи, когда три мяча отыгрываются. "Анжи" ведь отнимал очки у "Спартака" и "Краснодара" и вполне мог обыграть "Зенит". Это домашняя команда, и при мощной поддержке зрителей с начала матча игроки понесутся в атаку.

Шансы оценивать трудно, но вполне реально, что "Анжи" отыграется с необходимым счетом. И потенциал команды позволяет на это рассчитывать. Ведь есть Александр Прудников, Арсен Хубулов, Павел Яковлев, Олег Данченко, Владимир Полуяхтов, Сергей Брызгалов​, подбор исполнителей в команде хороший для премьер-лиги. Я считаю, что возможности у игроков достаточно высоки. И опыт игр в РФПЛ ведь тоже важен. Прогноз? Допускаю, что счет может быть 4:0 в пользу "Анжи".

Вопрос в том, сумеет ли "Енисей" организовать разящую контратаку. Но надо учитывать и то обстоятельство, что они будут играть на естественном покрытии, а не в зале на синтетике. А футбол в таком случае все же разнится в деталях, поэтому во втором матче будет другое скольжение, другой отскок, другое движение и даже другое содержание кислорода в воздухе.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Енисей".

Стыковые матчи. Ответные игры. "Тамбов" "Амкар", "Анжи" "Енисей"