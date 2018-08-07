Ринат Билялетдинов: "Трудно понять, что мешает игрокам "Локо" забивать"

Экс-главный тренер молодежного состава "Локомотива" Ринат Билялетдинов​ не знает, что мешает игрокам красно-зеленых забивать. В первых двух турах чемпионата России подопечные Юрия Семина набрали 2 очка, сыграв дважды 0:0.

– Трудно понять, что мешает игрокам "Локо" забивать, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Пока видно, что им тяжело играть весь матч на максимальных скоростях, додавливать соперника, как это было в прошлом сезоне. Но при этом и в Уфе, и в матче со "Спартаком" команда Семина хорошо смотрелась в концовках. Значит, физически они готовы неплохо, и еще должны прибавить и набрать форму к Лиге чемпионов. А если в команду быстро впишутся новички, у "Локомотива" всё будет в порядке.