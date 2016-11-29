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Ринат Билялетдинов: "Телевизионная картинка матча "Краснодар" – "Зенит" не уступала чемпионату Англии"

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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов подчеркнул в интервью "Известиям", что ему очень понравился матч 15-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" (2:1). По словам специалиста, телевизионная картинка встречи не уступала играм чемпионата Англии.

– Честно говоря, это очень приятная для глаза игра, – отметил Билялетдинов. – Прекрасный стадион, замечательный антураж. Я, когда смотрел матч, периодически переключал телевизор на английский футбол. И картинка не страдала – что в Англии, что в Краснодаре было очень похоже. Это не то, что в других городах часто показывают – заснеженное белое поле и оранжевый мяч. Даже нам, привыкшим к подобным погодным условиям, хочется видеть что-то другое. А в Краснодаре было всё как полагается. И матч получился интересный, напряженный. Что касается голов в концовке – не ошибается тот, кто ничего не делает. Не забей "Краснодар" первый гол, не махни мимо мяча Кришито, "Зенит" спокойно довел бы матч до победы. А второй гол – из разряда фантастических. Удар был вполне берущимся, но, видимо, Лодыгин не ожидал таких действий со стороны форварда "Краснодара". Юрий вместе с защитником Нету стояли и смотрели как завороженные. Вглядывались в мяч, а он заходил в ворота. Но исполнено всё было великолепно – и по акробатике, и по координации. Один из красивейших голов нынешнего чемпионата. "Зениту" надо будет это пережить.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/648011

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