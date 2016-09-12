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Ринат Билялетдинов: "Спартак" и "Локо" бились от ножа, но не переходили грань"

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Бывший главный тренер "Рубина", экс-рулевой молодежного состава "Локо" Ринат Билялетдинов отметил, что "Спартак" и "Локомотив" показали качественный футбол в матче 6-го тура премьер-лиги. Победу со счетом 1:0 одержали красно-белые.

– Что предопределило победу "Спартака"? – вопрос Билялетдинову.

– Начнем с того, что обе команды показали качественный футбол, на хороших скоростях. Бились от ножа, но не переходили грань. Игра держала в напряжении от первой до последней минуты. Такие матчи хочется пересматривать! "Локомотив" мог зацепить ничью, но "Спартак" создал больше моментов, так что все по делу. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Билялетдинова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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