Ринат Билялетдинов: "СКА-Хабаровск" может сделать шаг назад, чтобы потом - два вперед"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что его команда старается не думать о возможном вылете. На данный момент хабаровчане занимают последнее место в таблице, в 10 очках от 14-й строчки.

- С первого дня я сказал: не надо говорить об очках, - сказал Билялетдинов в эфире канала "Наш футбол". - Играйте, выигрывайте, старайтесь прогрессировать. Этим же годом жизнь не ограничивается. Надо сохранить костяк команды. Может, сделать шаг назад, чтобы потом - два шага вперед. Но мы так далеко не заглядываем. Настраиваю игроков, чтобы не разбрасывались матчами в премьер-лиге.

Матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.