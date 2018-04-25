Ринат Билялетдинов: "С Салахом нельзя играть в догонялки. Не достанем"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов выразил свое мнение по поводу того, как сборной России нейтрализовать лидера сборной Египта Мохамеда Салаха в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 (19 июня, Санкт-Петербург). Во вторник Мохамед Салах сделал дубль и отдал 2 передачи в составе "Ливерпуля" в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2).

- В первую очередь, необходимо лишить форварда мяча, - считает Билялетдинов. - Для этого нужно блокировать партнеров, которые пасуют Салаху, сближаться с ними или перехватывать пасы, заставлять играть на другого. Также важно не давать ему набирать скорость, это сложнее и тут от тактического расположения наших футболистов очень многое зависит. Обязательно требуется страховка зон, куда нападающий будет стартовать, но соревноваться с ним в догонялки нельзя - защитники его просто не достанут. Можно еще попробовать отойти глубже, чтобы лишить Салаха простора за спиной, но правильно ли это, если нужна победа, покажет только игра.

- Уровень партнеров в сборной Египта у Салаха объективно ниже, чем в клубе. Как это способно повлиять на его игру?

- Обязательно скажется - и вот здесь есть немалый шанс сборной России. У египтян нет таких мастеров передач как в "Ливерпуле". Но, повторю, самое главное - не давать Мохаммеду получать мяч, когда перед ним есть свободное пространство. (Арман МКРТЧЯН)