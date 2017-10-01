Ринат Билялетдинов: "С проблемами "Рубина" нужно разбираться внутри команды"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что четыре поражения подряд команды Курбана Бердыева могут быть простым стечением обстоятельств. По его словам, с проблемами нужно разбираться внутри коллектива.

– "Рубин" проиграл четвертый матч подряд с одинаковым счетом 0:1. Что происходит с командой Курбана Бердыева?

– Надо разобраться внутри коллектива. Со стороны можно только гадать. Тот же "Амкар" тоже проигрывал в начале чемпионата, а сейчас, посмотрите, как он взлетел! Видно было, что пермяки не растеряли своих бойцовских качеств и рано или поздно "выстрелят". "Краснодар" тогда дома был рад ничьей с командой Гаджи Гаджиева. Я неслучайно говорю об "Амкаре", потому что соперник очень колючий.

– Но ведь ранее "Рубин" еще и проиграл "Ахмату", "Уралу".

– Да. В обеих встречах голы казанцы пропускали в концовках.

– Тенденция?

– Сложно сказать. Может быть, и стечение обстоятельств. Так или иначе, потеряно 12 очков. От пропущенных голов никто не застрахован. Но нужно еще и забивать! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова