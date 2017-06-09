Ринат Билялетдинов: "С Бердыевым "Рубину" реально бороться за высокие места"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов высказал мнение, что Курбан Бердыев к началу сезона успеет перестроить казанскую команду. Сегодня "Рубин" объявил о возвращении специалиста, который уже работал в команде с 2001 по 2013 год.

– Предполагаю, что из "Ростова" за Бердыевым придет группа футболистов, – сказал Билялетдинов. – Команда вполне реально будет бороться за высокие места.

– К началу сезона новый наставник успеет перестроить команду?

– Думаю, да. В составе есть знакомые игроки. До старта чемпионата остался месяц, и важно определиться с исполнителями, которые были приглашены, и о степени их необходимости. Всегда нужно делать правильные выводы. Радует, что могут дать шанс незаслуженно забытому Владимиру Дядюну, у которого еще год контракта.

– Шанс получат футболисты, на которых не рассчитывал предыдущий наставник?

– Вариантов много. Думаю, при Бердыеве может быть востребован Канунников. Хочется верить, что вернувшийся из аренды Оздоев объективно будет оценен в борьбе за место в составе. Надо посмотреть, что будет с Портнягиным в "Локомотиве", его можно обратно забрать в аренду. Кверквелию теперь могут не отдать железнодорожникам. Сами разберутся, кто будет задействован в этой старой-новой команде.

– В клубе достаточно ресурсов, чтобы бороться за еврокубки?

– Конечно. В прошлом году бюджет команды был на уровне лидеров. Судя по широте трансферной кампании, финансовые возможности были выше, чем у ЦСКА. В новом сезоне проблем возникнуть не должно. Кроме того, Бердыеву можно рассчитывать на своих "гвардейцев" из команды 10-летней давности – Рыжикова, Кузьмина и Карадениза. Возможно, добавится Навас. Все возрастные, но держат себя в тонусе. (Евгений БЕЛОУСОВ)