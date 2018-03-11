Ринат Билялетдинов: "Разочарованы, что не удалось додержать ничью"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России назвал сомнительным штрафной, с которого красно-белые забили единственный гол. Специалист отметил, что на результате сказалось волнение игроков его команды.

Ринат Билялетдинов: "Высосанный штрафной. Он был придуман"

- Присутствует разочарование, потому что мы не смогли додержать ничью. В конце матча пропускать всегда очень обидно. Штрафной, с которого был забит гол, вызвал сомнение, особенно когда в команде соперника такие исполнители. Спросил у Димидко, он сказал, что там и близко не было.

Не совладал с собой польский нападающий (Лукаш Секульский. - Прим. "СЭ"). Он впервые на таком стадионе. Волнение команды сказалось на результате, особенно у молодых ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

После 22 матчей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Красно-белые опережают занимающий третью строчку ЦСКА (41) по дополнительным показателям. Лидерство в премьер-лиге удерживает "Локомотив" (46 очков после 21 игры).

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