Ринат Билялетдинов: "Рад, что Полоз не растворился"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз должен продолжать действовать в том же духе. Вчера форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).
– Под впечатлением от вчерашней игры Полоза?
– Да я не влюбчивый человек вообще-то. Так что не брызжу слюной. Не кричу от восторга. Забил – молодец. Надо продолжать дальше. Чего-то сверхъестественного пока нет. Футбол – это борьба. Надо все время держать уровень, выигрывать конкуренцию.
– Как-то вы сухо отзываетесь о своем бывшем подопечном.
– Да я уже сказал. Молодец, что забил. Это его работа.
– Если обратиться к статистике, он уже сейчас забил столько, сколько за весь прошлый сезон, – 7 голов. Прогресс налицо?
– Помню его по юношам в "Локомотиве". Играл и в центре, и на фланге, и оттянутого форварда. Но это было в 2010 году. Довольно давно. Полоз тогда забил, кажется, 8 голов за шесть матчей. Я его рекомендовал в основной состав к Юрию Павловичу Семину. Полоз провел зимние сборы с первой командой, но потом был возвращен в молодежку.
– И как отреагировал?
– Очень расстроился. Рассчитывал, что заиграет в основе, но… И это сразу отразилось на качестве его выступлений за мою команду. Так что из любого спада нужно извлекать урок. Рад, что Полоз не растворился. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ачирришни Ковеч
Ничего особенного пока не показал. первый мяч забил, продемонстрировав пробелы в технике. второй мяч - хорошо разобрался, ждем продолжения, но защитники баварии и атлетико не дадут столько возможностей, как псв
18:56