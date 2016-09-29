Ринат Билялетдинов: "Рад, что Полоз не растворился"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз должен продолжать действовать в том же духе. Вчера форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

– Под впечатлением от вчерашней игры Полоза?

– Да я не влюбчивый человек вообще-то. Так что не брызжу слюной. Не кричу от восторга. Забил – молодец. Надо продолжать дальше. Чего-то сверхъестественного пока нет. Футбол – это борьба. Надо все время держать уровень, выигрывать конкуренцию.

– Как-то вы сухо отзываетесь о своем бывшем подопечном.

– Да я уже сказал. Молодец, что забил. Это его работа.

– Если обратиться к статистике, он уже сейчас забил столько, сколько за весь прошлый сезон, – 7 голов. Прогресс налицо?

– Помню его по юношам в "Локомотиве". Играл и в центре, и на фланге, и оттянутого форварда. Но это было в 2010 году. Довольно давно. Полоз тогда забил, кажется, 8 голов за шесть матчей. Я его рекомендовал в основной состав к Юрию Павловичу Семину. Полоз провел зимние сборы с первой командой, но потом был возвращен в молодежку.

– И как отреагировал?

– Очень расстроился. Рассчитывал, что заиграет в основе, но… И это сразу отразилось на качестве его выступлений за мою команду. Так что из любого спада нужно извлекать урок. Рад, что Полоз не растворился. (Виталий АЙРАПЕТОВ)