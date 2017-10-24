Ринат Билялетдинов: "Позиция Галицкого по Шалимову вызывает уважение"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что его не удивляет решение владельца "Краснодара" Сергея Галицкого оставить у руля команды Игоря Шалимова. "Быки" потерпели четвертое поражение в чемпионате России, уступив в 13-м туре железнодорожникам.

– Вас удивляет терпение Сергея Галицкого, который не отправляет в отставку Игоря Шалимова?

– Не удивляет. У меня вызывает уважение позиция руководителя. Испытывая такое давление со всех сторон, порой легко делать импульсивные ходы в отношении тренера. Галицкий знает внутреннюю кухню – квалификацию тренера, возможности игроков – лучше нас. Набраться терпения никогда не помешает.

– Но ведь "Краснодар" вылетел уже из Лиги Европы, Кубка России, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате...

– Все это так. Статистика, конечно, не впечатляет. Голов давно нет. Казалось бы, чем не повод? Но честь и хвала "Краснодару", который не выносит сор из избы, решает вопросы и проблемы внутри клуба. Для тренера очень важно доверие. К тому же в этой ситуации игроки должны еще повнимательнее посмотреть на себя самих. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова