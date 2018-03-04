Ринат Билялетдинов: "После матча с "Шинником" ребята по большей части молчали"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Тосно" выразил надежду, что команда восстановилась психологически после поражения в четвертьфинале Кубка России против "Шинника" (0:0, пенальти - 1:4).

- На сборах упор был на внутрикомандное взаимодействие, - сказал Билялетдинов в эфире канала "Наш футбол". - Пришла большая группа молодых игроков. Ну и физическая подготовка, без этого никак.

После поражения от "Шинника" были, конечно, негативные эмоции. Пенальти - это всегда в определенной степени лотерея. Расстроены были, по большей части молчали.

- А сейчас боевитое настроение?

- Надеюсь.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Тосно" начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.