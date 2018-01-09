Ринат Билялетдинов: "Планирую подписать контракт со "СКА-Хабаровск" на сборе в Турции"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов сообщил, что пока не подписал контракт со "СКА-Хабаровск". По его словам, с руководством клуба существовала договоренность о том, что соглашение будет подписано на тренировочном сборе в Турции.

– Пока не подписал контракт со СКА, – сказал Билялетдинов. – Была договоренность, что подпишем все документы по прибытию на сбор в Турции, куда я сейчас вылетаю. Возможно, так даже лучше, не надо далеко ездить.

Напомним, в конце декабря "СКА-Хабаровск" обьявил, что с Билялетдиновым достигнута принципиальная договоренность о том, что он станет главным тренером команды. (Павел ГУРЕВИЧ)