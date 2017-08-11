Ринат Билялетдинов: "Осечка "Зенита" в Екатеринбурге - следствие психологической выхолощенности"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что психологическая выхолощенность не позволила "Зениту" переиграть "Урал" в матче 5-го тура чемпионата России (1:1). По его мнению, сине-бело-голубые сейчас играют намого быстрее, чем при Мирче Луческу.

– Психологическая выхолощенность футболистов после крупной победы над одним из главных конкурентов – естественное состояние, - отметил Билялетдинов. - Мало кому удается провести на таком же эмоциональном подъеме следующий матч, тем более на выезде. Хотя во втором тайме "Зенит" раскочегарился и мог добиться очередной победы, если бы не самоотверженность игроков "Урала".

– Что отличает "Зенит" Манчини от "Зенита" Луческу?

– Скорость. Сейчас она намного выше. Быстрее ходит мяч, игроки быстрее перемещаются. Отсюда высокая результативность.

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