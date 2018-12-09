Ринат Билялетдинов: "Нет ничего удивительного в том, что Сорокин выстрелил в этом сезоне"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил прогресс защитника казанской команды Егора Сорокина. Игрок отметился дублем в матче с "Зенитом" и принес своей команде победу.

– До матча я прогнозировал, что даже при многочисленных дисквалификациях и травмах "Рубин" не обречен, ведь "Зенит" не настолько хорош, – сказал Билялетдинов. – К тому же это шанс для молодых. В свое время я так поставил Ахметова, Сорокина и Могилевца, и в тех матчах мы не проиграли. Перед этой встречей я говорил, что если отработать сзади, возможности забить после штрафных и угловых у гостей будут. Все как по маслу – голы забили после стандартов, второй – в борьбе вернули мяч, и подарок "Рубину" сделали Лунев и Анюков.

– Почему в свое время решили ставить Сорокина, сделавшего дубль в Питере?

– Изначально я вернул в составе Квирквелию, пригласил Бурлака, отказался от услуг Маркано, который ничем не лучше. Шаронову было 37 лет, Навасу – 34. Хорошо, что испанец жилистый и доиграл до сих пор. В определенный момент Бурлак не попадал в состав, и Егор дебютировал у меня в сентябре 2014 года в Ростове. Во втором тайме мы вели 2:1 и перешли на схему с тремя защитниками, Егор вышел на замену на позицию левого центрального. Он хорошо страховал и выглядел здорово.

– Почему он выстрелил в этом сезоне?

– В этом ничего нет удивительного. У него всегда были данные, позиционно неплохо действовал. Все юношеские тормоза он с возрастом преодолел через работу.

– В ноябре Дзюба поздравлял Сорокина с голом "Спартаку". Вряд ли нападающий повторит это после поражения его "Зенита", за которым Артем наблюдал с трибуны?