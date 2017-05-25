Ринат Билялетдинов: "Нет футболиста, который бы стоял особняком по итогам сезона премьер-лиги"

Бывшему главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подвел итоги сезона в премьер-лиге. Он подчеркнул, что не может выделить лучшего футболиста по итогам чемпионата.

– Лучший игрок чемпионата?

– Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.

– Игрок-разочарование?

– Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю, кто-то может назвать Александра Кокорина или Павла Мамаева. Это "удобные" фамилии, они напрашиваются. А есть, например, Еременко, который по недомыслию попал в сложную ситуацию. Жалко, что он не доиграл чемпионат, потому что интрига сохранялась бы до конца: "Спартак" взял бы золото не за три тура до финиша, а в последнем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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