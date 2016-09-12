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Ринат Билялетдинов: "Надеюсь, с приходом Семина "Локо" вернется в чемпионскую гонку"

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Бывший главный тренер "Рубина", экс-рулевой молодежного состава "Локо" Ринат Билялетдинов выразил надежду, что "Локомотив" под руководством Юрия Семина сможет вернуться в чемпионскую гонку. Специалист отметил: теперь он следит за выступлением железнодорожников с дополнительной симпатией.

– Вы разговаривали с Семиным после того, как он вернулся в "Локомотив"? – вопрос Билялетдинову.

– Пока нет. Набирал пару раз – телефон был недоступен. Могу представить, сколько звонков обрушилось на него за эти дни. Если на каждый отвечать, на работу времени не останется. Ничего, рано или поздно пообщаемся. Конечно, теперь слежу за "Локомотивом" с дополнительной симпатией. Надеюсь, с приходом Семина команда вернется в чемпионскую гонку. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Билялетдинова

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