Ринат Билялетдинов: "Может быть, для Смолова нет ничего более подходящего, чем "Краснодар"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не стоит задумываться об уходе из команды. По его словам, форвард может прогрессировать и в составе "быков".

– Вам не кажется, что Смолов с нетерпением ждет зимнего трансферного окна?

– Возможно, в вашем вопросе есть доля правды. Не исключаю, что кто-то периодически доносит до нападающего эту мысль. Но возникает и другой вопрос.

– Какой?

– А не сами ли мы все это придумываем? То он ждал летнего окна, теперь зимнего... Все пишут про его переход, пишут и пишут. Но есть ли у Смолова гарантированный вариант, где он продолжит прогрессировать и постоянно играть? Может быть, сейчас для него нет ничего более подходящего, чем "Краснодар". А все эти разговоры про усталость от команды... У него вообще-то есть контракт, который нужно выполнять. Все друг другу братья, когда ты выигрываешь пять матчей подряд. А вот когда начинается спад, тогда и проявляются настоящие отношения внутри коллектива. И если "Краснодар" все это преодолеет, тот же Смолов станет гораздо сильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова