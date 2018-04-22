Ринат Билялетдинов: "Локомотив" не отдаст золото, а вторым станет ЦСКА"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о медальных раскладах по итогам чемпионата России-2017/18.

Напомним, что сегодня лидер, "Локомотив" (57 очков), сыграл в 27-м туре вничью с "Уфой" (0:0), ЦСКА (51) победил "Краснодар" (47) – 2:1, "Зенит" (49) не сумел переиграть "Арсенал" (3:3). "Спартак" (50) проводит матч с "Ахматом" в понедельник.

– "Локо" вряд ли отдаст первую строчку, у Семина слишком хороший запас, – полагает Билялетдинов. – Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, армейцы, вытащив тяжелый матч с "Краснодаром", получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В "Зените" и "Спартаке" на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

Питерцы, не удержав победу над "Арсеналом", будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У красно-белых сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона. Мой прогноз: ЦСКА будет вторым, борьба за третье место развернется между "Зенитом" и "Спартаком" и продлится до последнего тура. (Иван ТОРОПЦЕВ)