Ринат Билялетдинов: "Локомотив" и ЦСКА сыграют вничью, 1:1"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов в преддверии игры 11-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА предсказал ничейный результат. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Это принципиальное московское дерби, – сказал Билялетдинов. – Думаю, будет битва равных. Несмотря на то что ЦСКА имел преимущество в матче Лиги чемпионов с "Монако" (1:1), "Локомотиву" есть что предложить в ответ на атакующие действия соперника. В отсутствие Дзагоева и Еременко в нападении не хватает разнообразия. Пока у ЦСКА нет равноценной замены для них. Можно, конечно, дать шанс молодым игрокам. Но при всей перспективности они не дотягивают до необходимого уровня.

Хотя армейцы имеют козырь – сыгранность коллектива и устойчивую психологию игры. Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что будет ничья, 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА