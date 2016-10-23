14:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Локомотив" и ЦСКА сыграют вничью, 1:1"

0
0
0
1
 
Юрий СЕМИН vs Леонид СЛУЦКИЙ."Локомотив" vs ЦСКА: дерби злых

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов в преддверии игры 11-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА предсказал ничейный результат. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Это принципиальное московское дерби, – сказал Билялетдинов. – Думаю, будет битва равных. Несмотря на то что ЦСКА имел преимущество в матче Лиги чемпионов с "Монако" (1:1), "Локомотиву" есть что предложить в ответ на атакующие действия соперника. В отсутствие Дзагоева и Еременко в нападении не хватает разнообразия. Пока у ЦСКА нет равноценной замены для них. Можно, конечно, дать шанс молодым игрокам. Но при всей перспективности они не дотягивают до необходимого уровня.

Хотя армейцы имеют козырь – сыгранность коллектива и устойчивую психологию игры. Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что будет ничья, 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

Опрос

Как закончится матч 11-го тура РФПЛ "Локомотив" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

футбол2018

Еврей еврея не обидит!Все решено в кабинетах!!

15:48

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ