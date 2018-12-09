Ринат Билялетдинов: "Клубы спотыкаются, сразу хочется переключить канал на чемпионат Англии"

Бывший главный тренер "Рубина" Ренат Билялетдинов заявил, что при просмотре матчей РПЛ ему хочется переключить телевизор на европейские чемпионаты.
– Анюкову пора заканчивать после таких ошибок?
– Здесь неявная шероховатость привела к голу. Соперник вынудил его ошибиться – Александр не рассчитал траекторию, а Сорокин с разбега завис и отправил мяч в пустые ворота, защитник ему не помешал.
– О чем говорит зимнее чемпионство "Зенита" с совсем нечемпионской игрой?
– Волна чемпионата мира потихоньку затихает, и старые проблемы всплывают вновь. В сборной настрой остался, и он перекочует на матчи Евро. А вот клубы спотыкаются. К тому же тактический рисунок угадывается заранее. Сразу хочется переключить канал на чемпионат Англии, Испании, Германии, даже Франции после перехода Головина в "Монако". У нас остро чувствуется нехватка атакующих исполнителей. (Евгений Белоусов)