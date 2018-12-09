Ринат Билялетдинов: "Клубы спотыкаются, сразу хочется переключить канал на чемпионат Англии"

Бывший главный тренер "Рубина" Ренат Билялетдинов заявил, что при просмотре матчей РПЛ ему хочется переключить телевизор на европейские чемпионаты.

– Анюкову пора заканчивать после таких ошибок?

– Здесь неявная шероховатость привела к голу. Соперник вынудил его ошибиться – Александр не рассчитал траекторию, а Сорокин с разбега завис и отправил мяч в пустые ворота, защитник ему не помешал.

– О чем говорит зимнее чемпионство "Зенита" с совсем нечемпионской игрой?