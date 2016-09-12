Ринат Билялетдинов: "Каррера на правильном пути, но главные испытания впереди"

Бывший главный тренер "Рубина", экс-рулевой молодежного состава "Локо" Ринат Билялетдинов отметил игру защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова в матче 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:0). Он также подчеркнул: главный тренер красно-белых Массимо Каррера – на правильном пути.

– Что изменилось в спартаковской игре после назначения Карреры? - вопрос Билялетдинову.

– Аленичев использовал трех центральных защитников. Каррера отказался от этой схемы, что на обороне отразилось в лучшую сторону. Нет прежних дыр и провалов, сохраняется компактность. Если Комбаров в каждом матче будет отрабатывать на фланге так же, как сегодня, четырех защитников "Спартаку" вполне достаточно. Плюс это позволяет выдвинуть в помощь к Зе Луишу, например, Попова. В чем уязвимость схемы с тремя центральными защитниками?

– В чем?

– Если в твоем распоряжении нет форвардов высочайшего класса, сразу снижается атакующий потенциал. Впереди просто не хватает одного футболиста, тормозится игра. Жаль, что "Спартак" вылетел из Лиги Европы. Было бы любопытно посмотреть, на что там команда способна. Каррера на правильном пути, но главные испытания у него впереди. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Билялетдинова