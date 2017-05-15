Ринат Билялетдинов: "Грасия вытащил счастливый билет"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что его очень удивляют условия контракта нынешнего наставника казанцев Хави Грасии. По его словам, они обесценивают российскую тренерскую школу.

– А фигура главного тренера вас не удивляет?

– Не знаю, почему был сделан такой выбор. Удивляет одна вещь.

– Какая?

– Обычно руководители думают, адаптируется тренер или нет в чужой стране, – отметил Билялетдинов. – Поэтому ему, как правило, дают однолетний контракт или по схеме "1+1". А здесь аж четыре года. Почему Семину и Гаджиеву не предлагают таких соглашений?

Четыре года… Настолько это щедро и с широкого плеча, что за него просто можно порадоваться. Четыре года при нынешних условиях – это, конечно, роскошь. В Англии, если я не ошибаюсь, средний срок пребывания тренера в клубе АПЛ – 8-10 месяцев. Кто-то работает два года, а кто-то – три месяца. Серьезная текучка.

А тут сразу четыре года. И вся пресса в Казани оценивает его положительно. Никакого негатива. Мол, дайте время, мы все наберем, стабилизируем ситуацию. Почему-то другим тренерам такого комфорта не предоставляют.

А тут, подумаешь, проиграл раз, два, три. Ничего страшного – терпим. Хорошее состояние, комфортное. Только комфорт должен быть по заслугам. Поэтому я и привел фамилии Семина и Гаджиева. Как-то сразу обесценивается наша тренерская школа.

– По нашим данным, в случае расторжения контракта с Грасией летом, он получит почти 10 миллионов евро.

– Ну вот видите. Он вытащил счастливый билет. Можно только порадоваться за испанца. (Виталий АЙРАПЕТОВ)