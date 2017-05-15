Ринат Билялетдинов: "Главное разочарование – это все-таки не "Рубин", а "Зенит"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что главным разочарованием сезона для него стал "Зенит". По его словам, питерцы так и не нашли стабильной игры.

– "Рубин" для вас главное разочарование сезона?

– Да я бы не сказал. Слежу за всеми командами. У меня нет никакой неприязни к этому клубу. Ровно отношусь. А главное разочарование – это все-таки не "Рубин", а, пожалуй, "Зенит". Питерцы так и не нашли стабильной игры и не ведут до последнего тура борьбу за чемпионство.

– "Рубин" на втором месте со знаком "минус"?

– Нет. Дальше в этом грустном списке – ситуация в Томске… Понятно, что кто-то должен вылетать по спортивному принципу. Но заранее обречь команду на вылет в силу финансовых вещей… Жалко "Томь", жалко. А "Рубин", ну что тут сказать?

– Просто столько денег было потрачено на трансферы, а на выходе…

– Это да. Есть такая методика, за счет которой можно посчитать стоимость очка. То есть можно на досуге посчитать стоимость купленных игроков (сумму трансферов), сколько минут провел этот футболист и сколько очков набрала в этих матчах его команда. Так что тут "Зенит" рядом с "Рубином" по этому показателю не стоит. Казань здесь точно чемпион (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)