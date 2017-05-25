Ринат Билялетдинов: "Фраза сезона? Интервью Григоряна после матча с ЦСКА"

Бывшему главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подвел итоги сезона в премьер-лиге. Из отрицательных моментов чемпионата специалист отметил только судейство.

– Главный позор сезона?

– В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит что-то связанное с психологией. Или сбой квалификации случается. Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр.

– Главное слово или фраза сезона?

– Отметил бы интервью Александра Григоряна после матча с ЦСКА ("Мне кажется, мы сегодня обос…сь", – сказал тогда главный тренер "Анжи". – Прим. "СЭ"). Он эмоциональный человек, и это у него идет от души. Фраза повторяет известные слова Константина Зырянова, только относится к игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Билялетдинова