Ринат Билялетдинов: "Еременко при должной подготовке он способен выступать на высоком уровне еще не один год"

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов уверен, что полузащитник Роман Еременко, с которым "Спартак" расторг контракт, может выступать на высоком уровне. Специалист работал с игроком в "Рубине".

– Решение расстаться с Еременко объяснили слишком дежурными фразами, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Уверен, что при должной подготовке он способен выступать на высоком уровне еще не один год. Возможно, причина кроется в финансовой составляющей. Еременко не самый дешевый футболист, и, может быть, руководство "Спартака" решило сделать ставку на более бюджетный и перспективный вариант.