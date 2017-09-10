Ринат Билялетдинов: "Эпизод с не пожатой рукой выеденного яйца не стоит"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что бразилец Луиз Адриану мог просто забыть пожать руку главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. По его словам, этот эпизод из матча 9-го тура чемпионата России между красно-белыми и казанцами (1:0) раздувает пресса.

– Красноречивый эпизод произошел в концовке. Луиз Адриану, уходя с поля, когда его менял Педро Роша, не пожал руку Каррере…

– Мне кажется, наши телевизионщики очень много внимания уделяют этим моментам, а затем мы строим далеко идущие выводы. Не всегда игрок, которого меняют, вспоминает, что ему еще нужно пожать руку тренеру. Он еще находится под сильными эмоциями, еще там – в игре. На мой взгляд, эта ситуация выеденного яйца не стоит.

– Допускаете, что бразилец мог быть расстроен прежде всего своими действиями на поле и, что называется, ушел в этот момент в себя?

– Конечно. Прежде всего, он должен быть не доволен собой. Если бы Луиз Адриану сыграл класснее, москвичи могли раньше снимать все вопросы. Помните его удар мимо дальней штанги? А ведь там напрашивался пас поперек, и Квинси заносил бы мяч в ворота. Потом южноамериканец попал в штангу, а еще в одном эпизоде затянул с ударом. Кроме того, в одной атаке зачем-то отдал пас назад. Причем метров на 15-20… Почему бы не продолжить движение вперед? Смутили и некоторые действия Фернанду. Считаю, он еще не в форме. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"//

Полное интервью Рината Билялетдинова

