Ринат Билялетдинов: "Дзюба в сборной? Форварды привыкли играть в одиночку, наиграть пару уже нет времени"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов отвечая на вопрос о том, нужно ли вызывать в сборную нападающего тульского "Арсенал" Артему Дзюбу отметил, что наши нападающие уже привыкли играть в одиночку, а наиграть двоих не хватит времени.

- Нужны ли в сборной России Глушаков и Комбаров в их нынешнем состоянии?

- Мы не можем знать истинную форму этих футболистов, а также определить временный ли у них спад или глубокий, связанный с наслоением нагрузки и прочими факторами. То, что это квалифицированные исполнители, у меня сомнений нет. И потом - у нас не настолько разнообразный выбор игроков.

- Стоит ли вызывать Артема Дзюбу?

- Мы имеем не самый лучший опыт Евро-2016, когда пресса писала о КоСмоДзю, лишь бы разместить на поле трех форвардов. В итоге потерялся и один, и второй, и третий. Сейчас получил травму Кокорин, но они с Дзюбой разноплановые. Артем – не скоростной. При этом наши нападающие уже привыкли действовать в одиночку, а совместить двоих не хватит времени. Тренеру сборной России надо смотреть, кто у него под Смоловым.

- А что скажете по поводу Ташаева и Чалова, которые прогрессируют?

- Внимание на них я бы обратил. Но брать в сборную за краткосрочный прогресс… Это можно делать, но если год нечетный и предстоят товарищеские матчи. А вот накануне чемпионата мира вводить даже в тренировочный процесс прогрессирующих ребят – вещь рискованная. Если только вакансии освободятся. И надо понимать, какова цель такого приглашения. Если побыть в роли спарринга, то, например, молодой Чалов воспринял бы это нормально. А вот у Ташаева возраст, требующий выхода на поле. Только вот на какой позиции? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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