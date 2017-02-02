18:06 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Алексей Миранчук покидает "Локомотив"? Незаменимых игроков не бывает"

0
0
0

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука – это потеря для команды. Тем не менее, по словам специалиста, главный тренер коллектива Юрий Семин может найти ему замену.

 
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК."Рубин" официально предложил "Локомотиву" пять миллионов евро за Миранчука

– "Локомотив" не сумел договориться с Алексеем Миранчуком о продлении сотрудничества, и его уход станет потерей для команды, – сказал Билялетдинов. – Насколько она восполнима – покажет время. Незаменимых игроков не бывает. А то, что Алексей не захотел подписывать новое соглашение, – на то были свои веские причины, которые привели его к этому решению.

– С какой позиции Миранчук станет потерей для железнодорожников: как перспективный игрок или как футболист основного состава, ведь в этом чемпионате он выступает не так успешно, как хотелось бы?

– Это имиджевая потеря. Алексей является воспитанником "Локомотива", и вдруг на взлете карьеры футболист покидает команду. Может так получиться, что Юрий Семин найдет ему замену и отряд не заметит потери бойца.

– Может, все-таки Алексею лучше было бы остаться в клубе, где он получал игровую практику, все знал?

– У него есть своя голова на плечах для оценки ситуации.

– Думаете, его мнение было весомо?

– Думаю, оно учитывалось при принятии решения. Для "Локомотива", конечно, было бы лучше сохранить этого игрока. Но, наверное, у тех людей, которые его консультируют, есть вариант "Б" в отношении того, куда Алексей пойдет.

"Рубин" - это подходящий клуб для Алексея?

– "Рубин" моей поры и нынешний – это две разные команды. У меня был крен в сторону молодых российских игроков, а сейчас он другой. Хотя команда пытается выправить положение в сторону российских ребят, раз приглашает из "Локомотива" уже второго футболиста. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Илья Геркус: "Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в другом клубе - это его выбор"

Опрос

Какой выбор стоит сделать Алексею Миранчуку?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ