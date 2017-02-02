Ринат Билялетдинов: "Алексей Миранчук покидает "Локомотив"? Незаменимых игроков не бывает"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука – это потеря для команды. Тем не менее, по словам специалиста, главный тренер коллектива Юрий Семин может найти ему замену.

– "Локомотив" не сумел договориться с Алексеем Миранчуком о продлении сотрудничества, и его уход станет потерей для команды, – сказал Билялетдинов. – Насколько она восполнима – покажет время. Незаменимых игроков не бывает. А то, что Алексей не захотел подписывать новое соглашение, – на то были свои веские причины, которые привели его к этому решению.

– С какой позиции Миранчук станет потерей для железнодорожников: как перспективный игрок или как футболист основного состава, ведь в этом чемпионате он выступает не так успешно, как хотелось бы?

– Это имиджевая потеря. Алексей является воспитанником "Локомотива", и вдруг на взлете карьеры футболист покидает команду. Может так получиться, что Юрий Семин найдет ему замену и отряд не заметит потери бойца.

– Может, все-таки Алексею лучше было бы остаться в клубе, где он получал игровую практику, все знал?

– У него есть своя голова на плечах для оценки ситуации.

– Думаете, его мнение было весомо?

– Думаю, оно учитывалось при принятии решения. Для "Локомотива", конечно, было бы лучше сохранить этого игрока. Но, наверное, у тех людей, которые его консультируют, есть вариант "Б" в отношении того, куда Алексей пойдет.

– "Рубин" - это подходящий клуб для Алексея?

– "Рубин" моей поры и нынешний – это две разные команды. У меня был крен в сторону молодых российских игроков, а сейчас он другой. Хотя команда пытается выправить положение в сторону российских ребят, раз приглашает из "Локомотива" уже второго футболиста. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Илья Геркус: "Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в другом клубе - это его выбор"