Рикко Гросс поддержал Артема Дзюбу

Рикко Гросс, старший тренер мужской сборной России по биатлону, которая продолжает готовиться к старту нового сезона, пожелал "Зениту" удачи, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Игроки "Зенита" и биатлонисты сборной познакомились в феврале 2016-го года: тогда Артем Дзюба и Дмитрий Богаев побывали в расположении команды в поселке Токсово Ленинградской области и смогли проверить свои силы в лыжной подготовке и стрельбе вместе с Гроссом и Олимпийскими чемпионами Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым.

После одного из недавних матчей сине-бело-голубых Дзюба передал Гроссу свою игровую футболку, которая в начале ноября была доставлена в Ханты-Мансийск.

– Хочу сказать спасибо огромное Артему за футболку, – рассказал Гросс. – 22 – особое число и для меня. Мы познакомились в 2016-м году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже. С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артема в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что все обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!

Я сам ни разу не был на матче "Зенита" на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю"

Желаю "Зениту" удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с "Русенборгом", хоть он и начнется в час ночи по Ханты-Мансийску.

Гросс – один из самых титулованных немецких биатлонистов в истории, четырежды побеждавший на Олимпийских играх и девять раз – на чемпионатах мира. С августа 2015-го года он тренирует главную мужскую сборную России. Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября, первый этап пройдет в шведском Эстерсунде.

На счету Дзюбы в этом сезоне 1 гол в 19 матчах за "Зенит" во всех турнирах. До 35 голов на пару с Александром Кокориным (15 голов), обозначенных в качестве цели главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, нападающим осталось забить 19 мячей.

Матч "Русенборг" – "Зенит" состоится сегодня, 2 ноября. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.