Рикардо Лаборде: "В "Краснодаре" было много травм, но я испытал намного больше счастья"

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде в интервью клубной пресс-службе отметил, что пока не знает в какой команде продолжит карьеру. Напомним, что по окончании сезона 30-летний колумбиец покинет стан "быков" в связи с истечением срока контракта.

- Рикардо, чем стали для вас пять лет, проведенные в составе "Краснодара"?



- Команда стала для меня настоящей семьей. Конечно, не всегда все у меня складывалось идеально, было много травм, но эти годы принесли мне намного больше счастья, чем грусти или сожалений. Я очень горд, что пять лет был частью этого клуба, и с большой теплотой отношусь ко всем партнерам по команде, работникам и руководству "Краснодара".

- Уже определились, где продолжите карьеру?

- Пока еще нет.

- Если бы на выбор вам предложили три варианта продолжения карьеры – перейти в какой-либо другой российский клуб, уехать в Европу или вернуться домой в Колумбию – какой-бы предпочли?

- Выбор, который я сделаю, зависит не только от меня. Он зависит также и от моей семьи, и, прежде чем его сделать, я обязательно посоветуюсь с близкими, узнаю, что они думают по этому поводу. И только после этого приму окончательное решение. А вообще из трех предложенных вариантов для меня приемлем любой.



Лаборде стал игроком "Краснодара" в 2013 году. Он провел за команду 116 матчей и забил 19 мячей.