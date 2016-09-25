07:45 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рикардо Лаборде: "Шалимов уделяет больше внимания настрою на матчи"

0
0
0

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде выразил удовлетворение исходом матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Также колумбиец отметил, что пока не готов говорить о различиях в работе Игоря Шалимова и Олега Кононова.

– Мне кажется, что Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч, а Кононов был сосредоточен на схемах, тактике и подобных игровых моментах, – цитирует "Р-Спорт" Лаборде. – Я думаю, о принципиальных различиях в работе двух тренеров можно будет говорить, когда мы сыграем еще несколько матчей под руководством Шалимова.

ЦСКА – одна из самых сильных команд в России, поэтому мы сделали максимум из того, что могли в этом матче. Несмотря на результат, "Краснодар" провел неплохой матч. Мы довольны этой ничьей.

Опрос

Как вы оцените работу Олега Кононова в "Краснодаре"?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160925/1096361889.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ