Рикардо Лаборде: "Шалимов уделяет больше внимания настрою на матчи"

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде выразил удовлетворение исходом матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Также колумбиец отметил, что пока не готов говорить о различиях в работе Игоря Шалимова и Олега Кононова.

– Мне кажется, что Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч, а Кононов был сосредоточен на схемах, тактике и подобных игровых моментах, – цитирует "Р-Спорт" Лаборде. – Я думаю, о принципиальных различиях в работе двух тренеров можно будет говорить, когда мы сыграем еще несколько матчей под руководством Шалимова.

ЦСКА – одна из самых сильных команд в России, поэтому мы сделали максимум из того, что могли в этом матче. Несмотря на результат, "Краснодар" провел неплохой матч. Мы довольны этой ничьей.