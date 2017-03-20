Рикардо Лаборде: "Меня злит, когда играют грубо против моих партнеров в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде в интервью официальному сайту клуба заявил, что российская команда стала для него второй семьей. Футболист отметил, что получает карточки, потому что часто злится из-за нарушений на его одноклубниках. 29-летний Лаборде играет за "Краснодар" с 2013 года, провел в составе команды 103 матча, забил 16 мячей и отдал 18 голевых передач.

– Для меня большая честь носить футболку "Краснодара" и сражаться за эту большую семью, которую я люблю практически так же, как и свою настоящую семью, - сказал Лаборде. - Надеюсь, что смогу сыграть еще много игр в составе команды и подарить болельщикам немалое количество положительных эмоций.

– Почему ты сам в играх никогда не подходишь к 11-метровой отметке?

– Я бил пенальти в командах, в которых я играл ранее, но только тренер решает, кто подойдет к 11-метровой отметке. У нас в "Краснодаре" определены пенальтисты, и я уважаю тренерское решение.

– Ты игрок ярко выраженной атакующей направленности, но при этом зарабатываешь желтых карточек едва ли не больше, чем любой защитник команды. С чем связана такая агрессивная манера твоей игры?

– На самом деле я сам тот человек, который часто страдает от грубости соперника. А еще меня злит, когда играют грубо против моих партнеров, потому что для меня они намного больше, чем просто партнеры или друзья, это моя вторая семья. Наверное, из-за этого я и получаю карточки… Знаю, что это плохо, и в последнее время стараюсь лучше контролировать свои эмоции.