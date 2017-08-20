Ригони попрощался с болельщиками "Индепендьенте" перед переходом в "Зенит"

Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони попрощался со своими товарищами по команде и болельщиками. На официальной странице аргентинского клуба в Твиттере появилась видеозапись, на которой футболист сообщил о том, что он покидает команду.

Сегодня Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста. Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.