Ригони перейдет в "Зенит"

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста. Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.
– Сделка завершена. Ригони будет играть за "Зенит", – отметил Ольер. (Гоша ЧЕРНОВ)
bep77
А будет ли играть?
19:43
Dimos*
икра ?
19:33
marksan
Ещё один аргентинец! Целая колония в Зените образовалась!
19:33
Gogy
А нужен ли мальчик? И так плодятся, как кролики...
19:32