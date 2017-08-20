19:20 | Футбол — РФПЛ

Ригони перейдет в "Зенит"

Эмилиано РИГОНИ (слева). Фото REUTERS
Эмилиано РИГОНИ (слева). Фото REUTERS
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Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста. Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.

– Сделка завершена. Ригони будет играть за "Зенит", – отметил Ольер. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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bep77

А будет ли играть?

19:43

Dimos*

икра ?

19:33

marksan

Ещё один аргентинец! Целая колония в Зените образовалась!

19:33

Gogy

А нужен ли мальчик? И так плодятся, как кролики...

19:32