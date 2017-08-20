Ригони перейдет в "Зенит"

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил корреспонденту "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста. Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера. Теперь, по словам Ольера, сделка завершена.



– Сделка завершена. Ригони будет играть за "Зенит", – отметил Ольер. (Гоша ЧЕРНОВ)