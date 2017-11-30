18:06 | Футбол — РФПЛ

Ригони извинился перед Комбаровым

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Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони принес извинения защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову, получившему травму в матче 18-го тура чемпионата России. Красно-белые выиграли поединок 3:1, Комбаров сломал ребро после падения в единоборстве с Ригони.

- Первое и самое главное, что я хочу сказать – это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение, - цитирует Bobsoccer Ригони. - Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. 

В первые секунды не представлял, что падение защитника "Спартака" вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения… 

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https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=424066

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Доктор Хряк

asc0002 Чмошные хряки и тут отличились, бабы. 18:23--------- Ты хоть помылсо, чучело? )))

18:27

Паласиос

Лан, Ригони, это было сильно... Молоток...Принимается..

18:27

SpaMan

Грац

18:27

С.Мороз

asc0002 Чмошные хряки и тут отличились, бабы....Это тебя чмошного свинья рожала))

18:26

Бен Ричардс

Достойно, хотя лучше бы не ломал соперника и коллегу по профессии.

18:26

Kimi_

Ригони..уважение....никто не извиняется....все же звезды...у этого человека есть сила это сделать...

18:26

asc0002

Чмошные хряки и тут отличились, бабы.

18:23

Mississippi

Как же таких дебилов земля русская рождает?!

18:22

oleg.bob

Ригони- респект и уважение!

18:21