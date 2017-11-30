Ригони извинился перед Комбаровым

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони принес извинения защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову, получившему травму в матче 18-го тура чемпионата России. Красно-белые выиграли поединок 3:1, Комбаров сломал ребро после падения в единоборстве с Ригони.

- Первое и самое главное, что я хочу сказать – это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение, - цитирует Bobsoccer Ригони. - Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.

В первые секунды не представлял, что падение защитника "Спартака" вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения…