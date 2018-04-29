15:20 | Футбол — РФПЛ

Ригони, Дриусси и Заболотный – в атаке "Зенита" на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. В нападении сыграют Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Состав "Зенита:" Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Ригони, Дриусси, Заболотный.

Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Prometheus1983

Заболотный сделает покер

16:15

hant64

Манчини отжигает, конечно же))

15:52

hant64

Ригони и Заболотный на поле - это минус два игрока сразу. Манчини отжинает. Болотные сегодня, похоже, влетят коняшкам без вариантов.

15:50

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