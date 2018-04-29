Ригони, Дриусси и Заболотный – в атаке "Зенита" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. В нападении сыграют Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.
Состав "Зенита:" Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Ригони, Дриусси, Заболотный.
Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз.
Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Prometheus1983
Заболотный сделает покер
16:15
hant64
Манчини отжигает, конечно же))
15:52
hant64
Ригони и Заболотный на поле - это минус два игрока сразу. Манчини отжинает. Болотные сегодня, похоже, влетят коняшкам без вариантов.
15:50