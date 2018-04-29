Ригони, Дриусси и Заболотный – в атаке "Зенита" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. В нападении сыграют Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Состав "Зенита:" Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Ригони, Дриусси, Заболотный.

Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.