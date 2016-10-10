21:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рифат Жемалетдинов: "Рубин" еще не вышел на свой максимум"

0
0
0

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что казанцам еще нужно время, чтобы сыграться. Он признал, что команде не удается полностью выполнять установку главного тренера.

– Как мы все говорим, футболисты из "Рубина" я имею в виду, это нормально, что команда не набрала еще свой максимум – у нас новый коллектив, не хватает взаимосвязи для наработки комбинаций, чтобы мы понимали друг друга, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – Много новых игроков, тяжело взаимодействовать, это чувствуется даже в передаче пасов.

Наш тренер Хави Грасия говорит, что когда теряешь мяч, нужно сразу вступать в отбор – это испанская школа. Мы стараемся сразу перехватывать мяч и атаковать, но не все еще получается.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161010/1110589550.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ