Рифат Жемалетдинов: "Рубин" еще не вышел на свой максимум"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что казанцам еще нужно время, чтобы сыграться. Он признал, что команде не удается полностью выполнять установку главного тренера.

– Как мы все говорим, футболисты из "Рубина" я имею в виду, это нормально, что команда не набрала еще свой максимум – у нас новый коллектив, не хватает взаимосвязи для наработки комбинаций, чтобы мы понимали друг друга, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – Много новых игроков, тяжело взаимодействовать, это чувствуется даже в передаче пасов.

Наш тренер Хави Грасия говорит, что когда теряешь мяч, нужно сразу вступать в отбор – это испанская школа. Мы стараемся сразу перехватывать мяч и атаковать, но не все еще получается.